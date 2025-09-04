Reggio Calabria, la CGIL esprime solidarietà dopo l’intimidazione al cantiere dell’ex Cinema Orchidea

StrettoWeb

“La CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana esprime piena solidarietà e vicinanza al Sindaco Giuseppe Falcomatà, ai lavoratori, all’impresa e ai tecnici impegnati nel cantiere dell’ex Cinema Orchidea, destinatari dell’ennesimo atto intimidatorio. Un gesto vile e inaccettabile che rappresenta un’offesa all’intera comunità reggina”. Lo afferma in una nota il Segretario Generale CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana, Gregorio Pititto.

“Siamo di fronte a segnali chiari di un risveglio delle organizzazioni criminali sul territorio, che non possono e non devono essere sottovalutati. Episodi del genere hanno già frenato in passato lo sviluppo e la crescita sociale ed economica della nostra città. Per questo è fondamentale ribadire la necessità di costruire un argine forte e condiviso contro ogni forma di condizionamento mafioso”.

“La CGIL richiama tutte le istituzioni, le forze sociali e la cittadinanza a una reazione unitaria e determinata, capace di respingere con fermezza ogni tentativo di intimidazione. Reggio Calabria deve continuare a percorrere la strada del lavoro, della cultura e della legalità, senza arretrare di fronte alla violenza. Solo insieme, attraverso una rete solida di democrazia, partecipazione e responsabilità, possiamo difendere e rilanciare il futuro della nostra comunità”.