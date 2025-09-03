Reggio Calabria, la bella iniziativa di “Pensa Positivo”: 4 giorni di volontariato per la pulizia delle spiagge | INFO

StrettoWeb

Nei giorni 22, 25, 26 e 28 agosto 2025, le spiagge di Reggio Calabria sono state protagoniste di un’importante iniziativa di volontariato ambientale. L’evento, che ha toccato diverse località del litorale reggino – da Gallico a “La Sorgente” di Reggio Sud, fino a Catona – ha visto la partecipazione attiva di giovani volontari impegnati nella pulizia e nella sensibilizzazione ambientale. L’iniziativa, denominata “Pensa Positivo”, è stata promossa dalle associazioni Mano nella mano ODV e Federazione Italiana Solidarietà e Diritto (FISED) con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, famiglie, studenti e turisti sull’importanza della tutela ambientale attraverso gesti concreti di cura del territorio. Durante le quattro giornate, i volontari, muniti di sacchi, guanti e tutto il materiale necessario, hanno rimosso rifiuti abbandonati lungo i tratti costieri interessati, restituendo bellezza e salute all’ambiente marino e promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza ecologica nella comunità.

“Pulire la spiaggia è un atto d’amore verso la terra” dichiarano i volontari. “Ognuno di noi può contribuire con un piccolo gesto a proteggerla. Non si tratta solo di un’attività di pulizia, ma di un vero e proprio gesto d’amore a tutela del nostro patrimonio ambientale e civile, che ha lo scopo di rendere protagoniste le nuove generazioni nella cura del territorio”.

Il progetto

“Il progetto “Pensa Positivo” si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione ambientale che mira a creare una rete di cittadini consapevoli e attivi nella protezione dell’ecosistema marino e costiero. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come il volontariato possa essere uno strumento efficace per la promozione di comportamenti responsabili e sostenibili. L’evento ha ricevuto apprezzamenti da parte di numerosi cittadini e bagnanti presenti sulle spiagge interessate dall’iniziativa. Le associazioni Mano nella mano ODV e FISED annunciano che l’iniziativa “Pensa Positivo” proseguirà con altri eventi dedicati alla tutela ambientale e alla sensibilizzazione della cittadinanza” si legge in una nota dell’Associazione Mano nella mano ODV e della Federazione Italiana Solidarietà e Diritto (FISED).