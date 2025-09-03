Reggio Calabria, intimidazione al cantiere dell’ex cinema Orchieda

StrettoWeb

“Il ritrovamento di un contenitore con munizioni nel cantiere dell’ex cinema Orchieda, futuro “Cultural Gate” della città, inquieta, ma non spaventa. Con il massimo sostegno e la più convinta solidarietà alla ditta ed agli operai impegnati nei lavori, la realizzazione dell’opera va avanti. Nessuno può pensare di poter fermare il cambiamento”. Il sindaco Giuseppe Falcomatà interviene dopo la scoperta dell’atto a scopo intimidatorio e afferma: “Il cronoprogramma della costruzione del polo culturale procede spedito e grande merito va ascritto all’impresa e alle maestranze che, ogni giorno, operano per dotare Reggio di un moderno polo attrattivo. Confidiamo, convintamente, nell’operato degli inquirenti affinché, nel più breve tempo possibile, riescano a dare un volto e un nome agli autori di questo gesto vile che offende le coscienze e colpisce la crescita e lo sviluppo civile della nostra comunità”.

“Si va avanti – conclude il sindaco Falcomatà – nella certezza che niente e nessuno potrà mai frapporsi nel processo di civiltà innescato da questa amministrazione”.