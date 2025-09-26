Reggio Calabria, iniziativa di “Noi Moderati”: “Occhiuto ha cambiato la narrazione della nostra regione. Il Ponte sullo Stretto? Porterà sviluppo” | INTERVISTE

Iniziativa di campagna elettorale, in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre, all’Èhotel di Reggio. L’evento dal titolo “Idee e Proposte di Noi Moderati” ha visto protagonisti gli esponenti del partito di Maurizio Lupi. Giuseppe Galati, coordinatore Regionale Noi Moderati, ha detto: “sosteniamo Roberto Occhiuto, grazie a lui è cambiata la narrazione della regione. Giovani generazioni? Sono fondamentali e possono crescere anche grazie alle nostre Università. Per la Calabria sono fondamentali il turismo e l’agricoltura”, puntualizza Galati.

Eroi: “il Ponte sullo Stretto porterà sviluppo”

Antonio Eroi, dirigente nazionale di Noi Moderati, ha evidenziato: “molti elettori non si riconoscono nelle anime estreme del centrodestra e centrosinistra e possono avere nel nostro partito di centro, un punto di riferimento fondamentale. Il Ponte sullo Stretto? Porterà sviluppo e potrà creare una vera conurbazione tra Reggio e Messina”, spiega Eroi.