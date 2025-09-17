Reggio Calabria, incontro tra il DG dell’ASP Di Furia e il Garante regionale Siclari: gli argomenti affrontati

Questa mattina il Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilità, Avv. Ernesto Siclari, è stato ricevuto dal Direttore Generale Dott.ssa Lucia Di Furia presso la sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio. Il Garante ha voluto porgere un saluto istituzionale ad un incontro formale ma cordiale e che ha fatto registrare un importante momento di confronto tra le istituzioni, volto a rafforzare la collaborazione per il bene della comunità. Durante il breve ma significativo colloquio è stata sottolineata l’importanza della sinergia e del dialogo continuo per affrontare le sfide attuali in tema di disabilità, al fine di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini ed intervenire in supporto di chi vive la fragilità in tutte le sue forme.

La necessità di un approccio integrato nasce dall’esigenza di rispondere efficacemente alle istanze del territorio e la sinergia futura concordata potrà essere elemento di forza per le prossime attività di intervento. Quello odierno rientra nella serie di incontri programmati dal Garante regionale con le istituzioni calabresi presenti e operanti sul territorio e costituisce un passo significativo in ottica di una maggiore cooperazione tra le stesse.