Reggio Calabria, incontro pubblico con Irene Calabrò

Giovedì alle ore 19 si terrà un incontro pubblico presso la segreteria politica di Irene Calabrò, candidata alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale nella lista Tridico Presidente. Un momento di confronto e condivisione che suggella il suo percorso a sostegno del territorio. Irene Calabrò, assessore del Comune di Reggio Calabria dal 2016 al 2024, ha avuto diverse deleghe tra cui Cultura, Partecipazione attiva, Attività produttive, ma in particolare si è contraddistinta per il conseguimento dell’obiettivo più difficile del mandato quale il risanamento del Bilancio comunale e la chiusura certificata del piano di riequilibrio. Il suo impegno costante nella crescita culturale e sociale della Città prosegue anche dopo l’esperienza politica con la fondazione dell’associazione Nike, realtà che continua a promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e di partecipazione civica.

La sede ospiterà la mostra fotografica di Antonio Sollazzo “Visioni” che offrirà ai presenti uno sguardo artistico e suggestivo. L’apertura della segreteria rappresenta non solo l’avvio di una campagna elettorale, ma anche un’occasione di confronto aperto con i cittadini, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e energie per costruire insieme il progetto Calabria. La sede si trova in località Catona , Via Nazionale n. 133 C.