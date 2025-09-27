Reggio Calabria, incidente sull’A2 a Campo Calabro: quattro veicoli coinvolti

Paura pochi minuti fa sull’A2 del Mediterraneo a Reggio Calabria e precisamente allo svincolo di Campo Calabro in direzione sud a seguito di un incidente in cui sono rimasti coinvolti quattro veicoli. Il sinistro è stato causato probabilmente dall’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta colpendo la città dello Stretto da questa mattina. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e ripristinare la viabilità. Al momento si registrano rallentamenti nel tratto interessato ma non si conoscono ulteriori dettagli sul sinistro ne sulle condizioni degli automobilisti.