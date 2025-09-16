Reggio Calabria, incidente sulla SS106: due veicoli coinvolti

Un incidente stradale è avvenuto poco fa lungo la Strada Statale 106, all’altezza di San Leo, in direzione nord. Lo scontro ha coinvolto due veicoli, per fortuna non ci sono feriti gravi

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un incidente stradale è avvenuto poco fa a Reggio Calabria lungo la SS106, all’altezza di San Leo, in direzione nord. Lo scontro ha coinvolto due veicoli, per fortuna non ci sono feriti gravi. Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi si sono scontrati mentre procedevano verso nord. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, giunti prontamente sul posto.

Ci sono feriti lievi, le persone coinvolte hanno riportato traumi di entità non grave e sono state assistite dagli operatori del 118 sul luogo dell’incidente. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica.

