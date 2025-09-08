Reggio Calabria, incidente sul Lungomare: scontro auto-moto, un ferito | DETTAGLI

Questa sera, intorno alle 20, si è verificato un incidente stradale sul centralissimo Lungomare di Reggio Calabria, precisamente in via Marina nella zona del Viale Zerbi, Pineta-Zerbi. L’impatto, che ha visto coinvolti un’auto e una moto, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe sia stato causato da un mancato rispetto della precedenza da parte di uno dei due veicoli.

Sul posto Polizia Municipale e soccorsi

La Polizia Municipale, con gli agenti agli ordini del comandante Salvatore Zucco, è intervenuta prontamente per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. I soccorsi del 118 hanno prestato immediata assistenza al motociclista, rimasto ferito nell’impatto. L’uomo ha riportato alcune fratture, ma non sarebbe in condizioni gravi: si parla infatti di ferite lievi.

Traffico in tilt sul Lungomare

L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione proprio in una fascia oraria particolarmente delicata, quella del rientro serale. Sul Lungomare, luogo nevralgico della città, si sono registrate lunghe code e rallentamenti, con forti difficoltà per gli automobilisti. Le operazioni di soccorso e i rilievi sono ancora in corso.