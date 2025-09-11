Reggio Calabria, incidente in galleria: traffico in tilt sull’A2

Pomeriggio di disagi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo a Reggio Calabria, in direzione Campo Calabro, a causa di un incidente stradale verificatosi all’interno della galleria Scaccioti. L’impatto ha provocato forti rallentamenti e la formazione di lunghe code già diversi chilometri prima dell’imbocco. Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso e le pattuglie della Polizia Stradale, impegnati sia nella gestione della viabilità che nei rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

La circolazione risulta fortemente compromessa, con automobilisti costretti a tempi di percorrenza molto più lunghi del normale. Si raccomanda prudenza alla guida e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.