Reggio Calabria, incendio a Condera: la situazione in diretta

Un incendio di sterpaglie è divampato poco fa a Condera, zona collinare di Reggio Calabria. Le fiamme hanno sollevato preoccupazione tra i residenti della zona. Immediatamente sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte, per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, grazie alla tempestività dell’intervento, la situazione è al momento sotto controllo.

Non si segnalano danni a persone o abitazioni, ma le operazioni di spegnimento proseguono per evitare che le fiamme possano propagarsi ulteriormente. I Vigili del Fuoco stanno monitorando costantemente la zona.