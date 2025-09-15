Reggio Calabria, inaugurata la segreteria politica di Muraca

Un abbraccio caloroso e una grande partecipazione di cittadini, iscritti e simpatizzanti hanno accompagnato l’inaugurazione della nuova segreteria politica del consigliere regionale uscente Giovanni Muraca. Un momento che ha visto la presenza del segretario regionale del Pd, Nicola Irto, e del segretario provinciale di Reggio Calabria, Giuseppe Panetta, testimoniando la vicinanza e il sostegno del partito al lavoro portato avanti in questi anni. Irto ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale svolto da Muraca, che subentrò in Consiglio regionale proprio al suo posto quando venne eletto senatore: “Giovanni ha avuto la responsabilità e l’onore di essere l’unico consigliere regionale della provincia di Reggio, sia di maggioranza che di opposizione. Un’eredità che ha saputo interpretare con impegno e serietà, portando avanti battaglie importanti per il territorio”.

Nel suo intervento, Muraca ha ringraziato i presenti ed espresso la volontà di raccogliere nuovamente la sfida lanciata dal partito e dai tanti cittadini che lo hanno incoraggiato a proseguire: “ho deciso di accogliere questa richiesta per continuare a lavorare a favore della nostra comunità. Le priorità restano la sanità e il lavoro: due emergenze che incidono sulla vita quotidiana dei calabresi e che devono tornare al centro dell’agenda politica e sulle quali ho avviato tante iniziative in Consiglio”.

“Muraca serio”

Il segretario provinciale Giuseppe Panetta ha rimarcato come l’entusiasmo registrato nell’iniziativa sia la prova tangibile di un legame solido con il territorio: “Giovanni ha saputo rappresentare la nostra comunità con serietà e spirito di servizio. Oggi inauguriamo non solo una sede, ma un luogo di ascolto e confronto aperto a tutti i cittadini”.

“Lavoro prezioso di Muraca”

Parole di apprezzamento anche da parte del consigliere comunale Filippo Quartuccio, che ha preso parte all’iniziativa: “il lavoro di Muraca è stato prezioso per Reggio e per la Calabria. Ha saputo dare voce alle istanze del territorio e merita di essere riconfermato”. L’inaugurazione si è trasformata in una vera e propria festa di comunità, segnata da entusiasmo e voglia di partecipazione, segno che la politica, quando torna ad essere vicina alle persone, è capace di generare fiducia ed energia positiva.