Reggio Calabria in festa per la Madonna della Consolazione: la Sacra Effige in processione per le vie della città | FOTO e VIDEO

Reggio Calabria: consueto bagno di folla per la processione della Madonna della Consolazione partita dal Duomo circa un'ora fa

  • Processione Madonna Consolazione - Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Processione Madonna Consolazione - Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Processione Madonna Consolazione - Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Processione Madonna Consolazione - Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Processione Madonna Consolazione - Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Processione Madonna Consolazione - Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Processione Madonna Consolazione - Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
/

Reggio Calabria è in festa per la Madonna della Consolazione: la città dello Stretto, ormai da secoli, si ferma per venerare la Sacra Effige. Grande commozione e partecipazione per l’avvio della processione della Madonna partita circa un’ora fa dal Duomo, dove i Portatori stanno trasportando la Vara lungo il Corso Garibaldi e nei principali luoghi di Reggio. Presenti all’evento religioso le massime istituzioni civili, politiche ed ecclesiastiche.

In Duomo questa mattina si è svolta la tradizionale offerta del Cero Votivo da parte dell’amministrazione comunale e la liturgica pontificale presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. La Sacra Effigie resterà in Cattedrale sino a fine Novembre, quando farà ritorno all’Eremo.

Ultimi approfondimenti di Attualità