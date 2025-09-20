Reggio Calabria, il Sunsetland chiude con la reunion dei dj in memoria di Peppe Lucisano

Peppe Lucisano, dj ed autore di diverse produzioni di musica dance nonchè abile produttore nell’ambito radiofonico, se ne è andato, nel 2021, a causa di una grave malattia, poco più che quarantenne. Organizzatore di eventi e serate nei maggiori locali notturni di Reggio Calabria, è vivido l’amore di tutti che si alimenta dell’eco delle sue riconosciute ed apprezzate distintive qualità umane e professionali. Ragazzo dal cuore d’oro e dall’innato talento, Peppe Lucisano ha segnato la storia musicale unendo diverse generazioni di dj della città dello Stretto. Ha sempre fondato il suo comportamento, artistico ed umano, vivendo in sintonia con la coniata affermazione: “Musica è libertà. Musica e libertà”.

Per l’odierna “Reunion in memoria di Peppe Lucisano”, l’Arena dello Stretto, nel suo ultimo appuntamento stagionale, dalle ore 22.30 balla in un viaggio musicale, nel tempo e nello spazio, guidato dai local dj che si avvicendano in consolle: Antonio Lubrano & Daniele Giustra, Vicky production, Gianni Sanfilippo & Loris Cecchinelli, Filippo Hadu, Enzo Polimeni, Marcello Sanfilippo, Federica Caracciolo, Paulcam, Antonio Venanzi, Karine Mascarenas, Joshua Giglio, Domenico Mazza, DJ Cosmi, DJ Loon, DJ Paso, Mattia Bellini, DJ Murena, Jiness DJ, Valentino Barillà, Marco Adamo, Simone Pizzi, Andrea Labate, Saverio Fonte, DJ Gsonar, Tony Erre, Claudio Musolino, DJ Dado, Roberto Nobile, Mauri Cash, Cruvan, DJ Frost, Gianfry DJ, Claudio Polimeni e Enzo Romeo.

ll Sunsetland valorizza il tramonto sullo Stretto: uno dei patrimoni più suggestivi di Reggio Calabria. Un’azione di rigenerazione urbana finanziata nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.