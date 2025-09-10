Reggio Calabria, il segretario cittadino del Pd: “non sarei contraria al Ponte sullo Stretto…” | VIDEO

Durante la presentazione dei candidati della lista del Partito Democratico, del collegio di Reggio Calabria, in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre, il segretario cittadino dei Dem, Valeria Bonforte, parla di Ponte sullo Stretto ed infrastrutture in generale. “Io non sarei contraria all’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia ma so benissimo i problemi di viabilità per spostarsi da una parte all’altra della nostra Regione”.

Per Bonforte, in sostanza, è soprattutto un problema di priorità ma comunque un cambiamento rispetto al “no” secco dei Dem.