Reggio Calabria, il segretario cittadino del Pd: “non sarei contraria al Ponte sullo Stretto…” | VIDEO

Reggio Calabria, durante la presentazione dei candidati Pd al consiglio regionale della Circoscrizione Sud, il segretario Bonforte si dice "non contraria al Ponte sullo Stretto..."

Durante la presentazione dei candidati della lista del Partito Democratico, del collegio di Reggio Calabria, in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre, il segretario cittadino dei Dem, Valeria Bonforte, parla di Ponte sullo Stretto ed infrastrutture in generale. “Io non sarei contraria all’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia ma so benissimo i problemi di viabilità per spostarsi da una parte all’altra della nostra Regione”.

Per Bonforte, in sostanza, è soprattutto un problema di priorità ma comunque un cambiamento rispetto al “no” secco dei Dem.

 

