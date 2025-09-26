Reggio Calabria, il “Pascoli” diventa oggi scuola media “Vitrioli”. La storia di un istituto simbolo della città

“Parte da un tempo molto lontano la storia della scuola Giovanni Pascoli. Nel 1930 la scuola elementare era situata in Piazza de Nava, poi, nel 1933, un incendio distrusse la costruzione, per cui la scuola venne edificata sulla via Reggio Campi, prendendo il nome di circolo didattico di Piazza San Marco. Nel 1944 venne infine intitolata al poeta italiano Giovanni Pascoli. E arriviamo al periodo del 2025, in cui questa scuola elementare, dopo anni di lustro, dai tempi in cui il grembiule e il fiocco tricolore costituiva insieme ad una cartella il senso dell’inizio della cultura, viene oggi ad essere utilizzata come scuola media.

La scuola elementare, nella zona, arricchiva di vita e sensazioni la via Reggio Campi, tempi in cui ogni classe era costituita da circa 30 alunni. Una scuola a cui, non bastando le aule per gli iscritti, spostò parte di noi studenti, intorno agli anni 1965, presso l’ex conservatorio, chiuso da tempo e situato poco più giù. Tutto questo ci fa pensare a come sia cambiato il tempo, visto e considerato che oggi questa scuola elementare cessa come scuola primaria e diventa a tutti gli effetti la scuola media Vitrioli. Ci auguriamo che questo passaggio permetta di conservarne il nome e la storia che la Giovanni Pascoli, per tanti lustri, ha avuto, e che unitamente all’impegno didattico dei maestri di quegli anni, ha dato alla nostra generazione”. E’ quanto si legge in una nota dell’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”.