Reggio Calabria, il paradosso di Piazza Garibaldi: un’area archeologica nascosta dalle auto parcheggiate | FOTO

Reggio Calabria ha aperto dopo anni di cantiere una delle sue aree archeologiche più suggestive, quella di Piazza Garibaldi, un tesoro che racconta la storia millenaria della città. Tuttavia, il sito archeologico, che dovrebbe rappresentare una delle principali attrazioni turistiche e un luogo di riscoperta culturale, è diventato una vera e propria “prigione di macchine”, completamente nascosto alla vista di cittadini e turisti.

Il controsenso è evidente: come si può promuovere un’area archeologica in pieno centro storico e allo stesso tempo consentire che l’intera visuale sia ostruita dalle auto parcheggiate davanti all’ingresso del sito? Le vetture parcheggiate bloccano completamente l’accesso visivo e fisico alla storia che la piazza dovrebbe raccontare. Invece di offrire una visione chiara e rispettosa del sito, l’area sembra essere diventata un parcheggio.

Un’area da ammirare, ma invisibile

La domanda che sorge spontanea è: come possono i cittadini e i turisti godere di un sito archeologico se la visuale è sempre offuscata da mezzi parcheggiati? La bellezza del sito dovrebbe essere un’attrazione in sé, ma in questa condizione è praticamente impossibile apprezzarlo a pieno. Non si tratta solo di un danno estetico, ma anche di un limite alla fruizione culturale di un luogo che, invece, potrebbe diventare uno dei simboli di Reggio Calabria. La presenza delle auto impedisce la visibilità del sito archeologico.

Un intervento per evitare ciò e consentire a cittadini e turisti di ammirare il sito archeologico, potrebbe essere quello di transennare l’area, separandola dal traffico e dalle auto parcheggiate magari con un percorso elegante che permetta di godere della vista del sito e di apprezzarne la storia.

La valorizzazione del patrimonio passa anche da un’adeguata gestione urbana

Il patrimonio archeologico è una risorsa fondamentale per la città, sia dal punto di vista culturale che economico. Non solo valorizza la storia e l’identità di Reggio Calabria, ma rappresenta anche un’attrazione per il turismo, un settore cruciale per l’economia locale. Tuttavia, senza un’adeguata gestione del traffico e del parcheggio, questi tesori rischiano di rimanere invisibili, inutilizzati e poco valorizzati.

In definitiva, il paradosso di Piazza Garibaldi è un chiaro esempio di come una cattiva gestione della città possa compromettere la bellezza e il valore di un sito archeologico. Solo con interventi concreti e una visione a lungo termine, che includa la cura del patrimonio e l’organizzazione dello spazio urbano, Reggio Calabria potrà davvero trasformare questi luoghi in attrazioni degne di essere visitate, rispettando e valorizzando la storia che custodiscono.