Reggio Calabria, il ladro delle offerte in Chiesa agiva con una bici elettrica: è un uomo emiliano | DETTAGLI

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha denunciato l’autore del furto delle offerte dei fedeli contenute nei candelabri votivi, avvenuto lo scorso 27 agosto nella Chiesa di San Giuseppe di Taurianova. L’attività investigativa, scaturita dalla denuncia del sacerdote, ha consentito ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova di identificare in breve tempo il responsabile dell’accaduto.

L’uomo, un 49enne originario di Sassuolo ma residente in provincia, dopo aver raggiunto il luogo a bordo di una e-bike, si è introdotto nella chiesa approfittando dell’assenza del parroco e dei fedeli e, forzando con destrezza la serratura di sicurezza dei candelabri votivi, ha sottratto le offerte in denaro contenute al loro interno, per un valore di diverse centinaia di euro.

Nonostante indossasse un cappellino con visiera per ostacolarne il riconoscimento, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza presenti in zona, l’autore è stato compiutamente identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.