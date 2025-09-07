Reggio Calabria, il giovane talento Michele Bruzzese: “Battisti il mio cantante preferito. Devo ringraziare la mia famiglia” | INTERVISTA

Dopo aver incantato il pubblico di Rai 1 partecipando a The Voice Kids, il talento Michele Bruzzese di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, quest’estate, ha girato in lungo ed in largo l’intera regione. Il giovane cantante, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “in questi mesi mi sono divertito tanto. Il mio cantante preferito? Lucio Battisti. La passione per il canto? Grazie alla mia famiglia”.

Michele Bruzzese oltre a The Voice ha partecipato allo Zecchino d’Oro con il brano “Auto Rosa” ed è stato tra i protagonisti de “La tv dei 100 e uno” con Chiambretti.