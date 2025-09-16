Reggio Calabria, il degrado della fontana di piazza De Nava: acqua putrida davanti ai turisti | VIDEO

Acqua color melma, verde, con residui di alghe e spazzatura al suo interno. Si presenta così la fontana di piazza De Nava, luogo storico di Reggio Calabria posto di fronte al Museo Archeologico Nazionale che custodisce i Bronzi di Riace. La piazza è sempre molto frequentata da reggini e turisti che, giornalmente, si trovano davanti un’immagine disgustosa. La denuncia dell’ex sindacalista Nuccio Azzarà, nel video in calce all’articolo, rende bene l’idea.

La manutenzione non esiste. O meglio, non interessa. Perchè la piazza, riqualificata nei mesi scorsi, con tanto di passerella, selfie e propaganda politica annessa, è stata abbandonata a se stessa con il passare delle settimane. Atti vandalici, incuria e mancanza di attenzione da parte dell’Amministrazione hanno portato alle immagini che trovate nel video sottostante. Uno spettacolo che cozza con la maestosità dei Bronzi di Riace distanti solo pochi metri.