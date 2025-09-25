Reggio Calabria, il 27 settembre la prima Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani | INFO

Dopo le iniziative svoltesi a Cittanova nei giorni scorsi, la Settimana della Memoria dedicata agli Internati Militari Italiani (IMI) deportati nei lager nazisti prosegue a Reggio Calabria sabato 27 settembre 2025, con la celebrazione della prima Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani, istituita con la Legge n. 6 del 13 gennaio 2025. La manifestazione è promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani – Nucleo fiduciario di Reggio Calabria e dall’Associazione Nazionale Ex Internati – Sezione Metropolitana di Reggio Calabria, impegnate da anni nella diffusione della memoria degli IMI e dei valori di libertà, dignità e resistenza silenziosa che hanno incarnato.

La cerimonia si terrà presso la Chiesa di San Francesco Saverio in Archi (via Nazionale Pentimele) secondo il seguente programma:

Ore 10:00 – Celebrazione eucaristica presieduta da don Antonio Iero, sacerdote della parrocchia di San Giovanni Battista in Archi.

Ore 10:45 – Incontro e saluto con le associazioni partecipanti, le istituzioni locali e la comunità.

Durante la celebrazione sarà donata alla Chiesa un’icona del Beato Internato Teresio Olivelli, martire della carità e simbolo della testimonianza cristiana nei lager.

La Giornata intende ricordare il sacrificio dei 650.000 internati militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e furono deportati nei campi di concentramento nazisti, affrontando fame, violenze e privazioni in nome della libertà e della fedeltà alla Patria. Con questo appuntamento a Reggio Calabria, la prima Giornata Nazionale degli IMI continua ad essere vissuta come un momento di riflessione e memoria condivisa, con il coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni e della cittadinanza.