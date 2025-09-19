Reggio Calabria, il 21 settembre Open Day Sportivo al Centro Ricreativo CRIC San Nicola | INFO

L’Ape Reggina – Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica, in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò, entrambe guidate da Don Giovanni Gattuso, è lieta di invitare bambini, ragazzi, ragazze e famiglie all’Open Day Sportivo, che si terrà domenica 21 settembre, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso il Centro Ricreativo CRIC San Nicola a Cannavò. Un pomeriggio all’insegna dello sport, della socialità e della crescita personale, dedicato alla scoperta delle attività calcistiche promosse dall’Ape Reggina.

Categorie aperte per l’anno sportivo 2025/2026:

Piccoli Amici (nati nel 2019/2020)

(nati nel 2019/2020) Primi Calci (nati nel 2017/2018)

(nati nel 2017/2018) Pulcini (nati nel 2015/2016)

(nati nel 2015/2016) Esordienti (nati nel 2013/2014)

(nati nel 2013/2014) Giovanissimi (nati nel 2011/2012)

(nati nel 2011/2012) Allievi (nati nel 2009/2010)

Durante l’evento sarà possibile conoscere lo staff tecnico, ricevere informazioni sulle iscrizioni e far provare ai bambini un primo contatto con il campo e il gioco di squadra in un ambiente sano, educativo e accogliente.

Il pensiero di Don Giovanni Gattuso, presidente dell’associazione e parroco delle comunità coinvolte: “in un tempo in cui i nostri ragazzi rischiano spesso di smarrirsi tra solitudini digitali e modelli fuorvianti, lo sport diventa una delle vie più concrete per educare alla bellezza della vita. Il campo da gioco è una scuola di vita: si impara il rispetto dell’altro, la lealtà, il sacrificio, la gioia di vincere insieme e anche il valore della sconfitta, che insegna a rialzarsi con coraggio.

Attraverso l’Ape Reggina, insieme alla nostra parrocchia, vogliamo offrire molto più di una semplice attività sportiva. Vogliamo costruire un ambiente familiare, dove ogni bambino e ogni giovane si senta accolto, ascoltato, valorizzato. Un luogo dove crescere nella fraternità, nello spirito di comunità e nei valori del Vangelo, che anche lo sport può trasmettere quando è vissuto con il cuore.

Siamo certi che insieme, famiglie, educatori, allenatori e comunità parrocchiale, possiamo aiutare i nostri ragazzi a diventare uomini e donne forti, liberi e responsabili. E tutto questo può cominciare da un semplice pallone che rotola su un campo, con un sorriso negli occhi e un sogno nel cuore.”

Per informazioni e iscrizioni: Mister Tommaso Fragomeni – 347 655 7543.