Reggio Calabria, il 2 settembre la presentazione di “La Via Crucis di Pasquale Panetta” di Caterina Marra

Martedì 2 settembre, alle ore 21,00, si terrà la presentazione del

nuovo volume edito dalla casa editrice di cultura calabrese

Kaleidon, dal titolo “La Via Crucis di Pasquale Panetta della

Basilica dell’Eremo della Consolazione in Reggio Calabria“,

ad opera della studiosa di arte sacra prof.ssa Caterina Maria

Marra. L’incontro si terrà nella chiesa dell’Eremo della Madonna della Consolazione, dove è custodita la “Via Crucis” opera di Pasquale Panetta, che adorna la Basilica Minore in tutto il suo perimetro interno.

Questa pubblicazione vuole essere un dovuto riconoscimento all’artista calabrese Panetta per il suo grande impegno e il suo contributo nell’arco della sua vita. L’autrice in maniera puntuale mette in evidenza non solo le opere ma anche tutto il carico storico e culturale che queste rappresentano, attraverso una dettagliata e capillare descrizione. Formella per formella, l’autrice descrive ogni particolare, facendoci quasi entrare nelle scene e permettendo al lettore di farne parte.

Il volume è arricchito dalle immagini delle 14 formelle, realizzate dal fotografo Antonio Sollazzo, ed è il primo della nuova collana editoriale Téchne, dedicata alla valorizzazione del patrimonio artistico calabrese.

L’incontro sarà introdotto da Frate Pietro Ammendola, Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini della Calabria, e dalla dott.ssa Rossella Agostino, archeologa e Presidente del Consiglio regionale e della sezione reggina di Italia Nostra. Interverranno la prof.ssa Francesca Paolino, che tratterà del patrimonio artistico che impreziosisce la Basilica dell’Eremo, e l’autrice prof.ssa Caterina Marra.