Reggio Calabria, III Memorial “Dott. Rino Postorino” – XIX Trofeo Abbagnara: i vincitori

Nel suggestivo scenario Aspromontano del Campo di Tiro “Baraccone” di Melia si è svolto il terzo Memorial “Dr. Rino Postorino”, anche quest’anno abbinato al Trofeo “Abbagnara” giunto alla diciannovesima edizione, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e dell’Associazione Artemide Calabria guidata dal Dott. Francesco Abbagnara.

Tutti gli appassionati di attività venatoria e tiravolistica hanno avuto da sempre come punti di riferimento due tra i più compianti e apprezzati dirigenti nazionali, personaggi di grande carisma non solo nel mondo sportivo: il Cav. Francesco Abbagnara e il Dott. Rino Postorino. Il primo scomparso da alcuni decenni ed il secondo solo pochi anni or sono, ma entrambi vivi nel ricordo dei parenti e degli sportivi.

I partecipanti della manifestazione sportiva di metà settembre hanno ricordato non solo la loro sportività e passione per il tiro a volo, ma soprattutto l’esempio di lealtà ed amicizia per le generazioni nuove. Rino Postorino ha lasciato come insegnamento quello di considerare la pratica venatoria e tiravolistica come scuola di vita nel massimo rispetto dell’ ambiente che ci circonda.

La formula della gara, peraltro già collaudata nelle edizioni precedenti, ha riscosso grande successo, riservando trofei di valore sia ai vincitori della classifica generale che a coloro che si sono affermati nella emozionante prova di finale. Nonostante la stagione agonistica volgesse al termine, si è registrata una grande partecipazione di tiratori, peraltro accompagnata dal tifo appassionato di un folto pubblico.

Il Trofeo Abbagnara ha premiato i migliori tiratori della classifica generale su dodici eliche che ha visto al traguardo una coppia di esperti tiratori a pari punteggio: ha prevalso allo spareggio Giuseppe Princi su Demetrio Rigolino, conquistando così l’ambito Trofeo Abbagnara in cristallo. Il barrage finale per il Trofeo Postorino ha riservato emozioni sino all’ultimo sparo ed ha premiato sorprendentemente tre giovanissimi tiratori di categoria Juniores.

A trionfare è stato Antonino Morena, impeccabile nella serie finale, davanti a Calarco e Marrara. La giornata si è conclusa con la premiazione svolta in un clima di festa in presenza della famiglia Postorino e con il brindisi finale e l’ augurio di ripetere questa magnifica kermesse nei prossimi anni.