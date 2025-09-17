Reggio Calabria, grosso incendio ai Mercati Generali di San Gregorio: fiamme alte e fumo in tutta la zona | FOTO

Un enorme incendio è divampato pochi minuti fa nei capannoni dei Mercati Generali di San Gregorio a Reggio Calabria. Al momento la zona è completamente ricoperta da una enorme nube di fumo. Le fiamme sono molto alte e sono alimentate anche dal forte vento. Sul posto sono appena arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Questo incendio si aggiunge a una serie di roghi e incendi verificatisi già altre volte nella stessa area. Nella zona periodicamente si verificano incendi di rifiuti abbandonati.