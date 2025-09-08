Reggio Calabria, grande successo per l’estemporanea di pittura “Pennellate di Comunità” | FOTO

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione l’estemporanea di pittura “Pennellate di Comunità”, che si è svolta domenica 7 settembre 2025 nei borghi collinari di Cataforio, San Salvatore, Mosorrofa, Cannavò e Riparo di Cannavò. L’iniziativa è parte integrante del progetto “R-Estate nei borghi: Scene, suoni e sapori”, promosso da APE Reggina APS ASD, presieduta da Don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, in collaborazione con:

Chorus Cristi ,

, Associazione Attivamente ,

, Pro Loco San Salvatore ,

, Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò ,

, Oratorio Sant’Agata,

e con il cofinanziamento del Comune di Reggio Calabria.

Responsabile del progetto: Mattia Angela Branca, che ha seguito con cura e professionalità l’organizzazione dell’evento.

“Pennellate di Comunità” si inserisce inoltre nel mese che la Chiesa dedica alla Custodia del Creato come Casa Comune, un periodo di riflessione spirituale e civica sul rispetto e la cura dell’ambiente, dei territori e delle relazioni.

Numerosi artisti provenienti non solo da Reggio Calabria, ma anche dalla provincia e da Vibo Valentia, hanno partecipato all’evento, uniti dall’obiettivo di celebrare l’arte come strumento di aggregazione sociale e condivisione.

Durante la giornata, le vie e le piazze dei cinque borghi si sono trasformate in una grande tela a cielo aperto, grazie alle opere realizzate “live” dai partecipanti, che hanno interpretato il tema della comunità e dell’appartenenza con pennellate di grande espressività e originalità. Il pubblico ha potuto assistere alla nascita di dipinti unici, scoprendo le diverse tecniche e stili degli artisti e vivendo un’esperienza immersiva e partecipativa.

Commissione di valutazione

La giuria di valutazione, composta da esperti altamente qualificati, ha assicurato un’attenta e rigorosa selezione dei lavori. La commissione era formata da:

Dott.ssa Lucia Lojacono , Direttrice del Museo Diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino” di Reggio Calabria

, Direttrice del Museo Diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino” di Reggio Calabria Prof. Giuseppe Livoti , Presidente dell’Associazione Le Muse

, Presidente dell’Associazione Le Muse Dr. Francesco Lia , Restauratore e Funzionario della Soprintendenza di Reggio Calabria e Vibo Valentia

, Restauratore e Funzionario della Soprintendenza di Reggio Calabria e Vibo Valentia Prof. Alessandro Allegra , Pittore reggino

, Pittore reggino Prof. Paolo Raffa , Art Director Libera Accademia

, Art Director Libera Accademia Prof. Vincenzo Molinari , Docente all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

, Docente all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria Arch. Giuseppe Emilio Bruzzese , Presidente UNICRAM – Camera Regionale Arti e Moda Calabria

, Presidente UNICRAM – Camera Regionale Arti e Moda Calabria Dott. Agostino Borrelli , Psicologo

, Psicologo Mons. Antonio Morabito

Premiazione e classifica

La cerimonia di premiazione si è svolta alle ore 20:15 presso il Centro Ricreativo San Nicola a Cannavò, alla presenza del parroco Don Giovanni Gattuso e di Monsignor Antonio Morabito, che ha sottolineato il valore spirituale e sociale dell’iniziativa.

Premi assegnati:

🥇 1° premio: € 300

🥈 2° premio: € 250

🥉 3° premio: € 200

🎖️ 4° premio: € 150

🏅 5° premio: € 100

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, e le opere realizzate entreranno a far parte del patrimonio artistico di APE Reggina, a disposizione per attività future di promozione e solidarietà.

I cinque classificati e le loro opere:

Forte Braccio Ercole (Vibo Valentia) – Cannavò Mangialardi Francesco (Vibo Valentia) – Vista Cannavò Meduri Domenico (Reggio Calabria) – Ricordi di San Salvatore Gregorio Procopio (Vibo Valentia) – Ritagli di San Salvatore Polifroni Raffaella (Reggio Calabria) – Mosorrofa in festa

Una festa di comunità

La serata si è poi conclusa in un clima di festa presso il Centro Ricreativo San Nicola, dove i presenti hanno potuto godere di crespelle calde, musica live, balli e karaoke, condividendo momenti di gioia e convivialità.

“Pennellate di Comunità” ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il senso di appartenenza e stimolare il dialogo attraverso l’arte, contribuendo alla valorizzazione dei borghi reggini e alla creazione di una comunità più coesa, consapevole e attenta al bene comune.