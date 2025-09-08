Reggio Calabria, grande successo per l’estemporanea di pittura “Pennellate di Comunità” | FOTO

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione l’estemporanea di pittura “Pennellate di Comunità”, che si è svolta domenica 7 settembre 2025 nei borghi collinari di Cataforio, San Salvatore, Mosorrofa, Cannavò e Riparo di Cannavò. L’iniziativa è parte integrante del progetto “R-Estate nei borghi: Scene, suoni e sapori”, promosso da APE Reggina APS ASD, presieduta da Don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, in collaborazione con:
- Chorus Cristi,
- Associazione Attivamente,
- Pro Loco San Salvatore,
- Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò,
- Oratorio Sant’Agata,
e con il cofinanziamento del Comune di Reggio Calabria.
Responsabile del progetto: Mattia Angela Branca, che ha seguito con cura e professionalità l’organizzazione dell’evento.
“Pennellate di Comunità” si inserisce inoltre nel mese che la Chiesa dedica alla Custodia del Creato come Casa Comune, un periodo di riflessione spirituale e civica sul rispetto e la cura dell’ambiente, dei territori e delle relazioni.
Numerosi artisti provenienti non solo da Reggio Calabria, ma anche dalla provincia e da Vibo Valentia, hanno partecipato all’evento, uniti dall’obiettivo di celebrare l’arte come strumento di aggregazione sociale e condivisione.
Durante la giornata, le vie e le piazze dei cinque borghi si sono trasformate in una grande tela a cielo aperto, grazie alle opere realizzate “live” dai partecipanti, che hanno interpretato il tema della comunità e dell’appartenenza con pennellate di grande espressività e originalità. Il pubblico ha potuto assistere alla nascita di dipinti unici, scoprendo le diverse tecniche e stili degli artisti e vivendo un’esperienza immersiva e partecipativa.
Commissione di valutazione
La giuria di valutazione, composta da esperti altamente qualificati, ha assicurato un’attenta e rigorosa selezione dei lavori. La commissione era formata da:
- Dott.ssa Lucia Lojacono, Direttrice del Museo Diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino” di Reggio Calabria
- Prof. Giuseppe Livoti, Presidente dell’Associazione Le Muse
- Dr. Francesco Lia, Restauratore e Funzionario della Soprintendenza di Reggio Calabria e Vibo Valentia
- Prof. Alessandro Allegra, Pittore reggino
- Prof. Paolo Raffa, Art Director Libera Accademia
- Prof. Vincenzo Molinari, Docente all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
- Arch. Giuseppe Emilio Bruzzese, Presidente UNICRAM – Camera Regionale Arti e Moda Calabria
- Dott. Agostino Borrelli, Psicologo
- Mons. Antonio Morabito
Premiazione e classifica
La cerimonia di premiazione si è svolta alle ore 20:15 presso il Centro Ricreativo San Nicola a Cannavò, alla presenza del parroco Don Giovanni Gattuso e di Monsignor Antonio Morabito, che ha sottolineato il valore spirituale e sociale dell’iniziativa.
Premi assegnati:
- 🥇 1° premio: € 300
- 🥈 2° premio: € 250
- 🥉 3° premio: € 200
- 🎖️ 4° premio: € 150
- 🏅 5° premio: € 100
Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, e le opere realizzate entreranno a far parte del patrimonio artistico di APE Reggina, a disposizione per attività future di promozione e solidarietà.
I cinque classificati e le loro opere:
- Forte Braccio Ercole (Vibo Valentia) – Cannavò
- Mangialardi Francesco (Vibo Valentia) – Vista Cannavò
- Meduri Domenico (Reggio Calabria) – Ricordi di San Salvatore
- Gregorio Procopio (Vibo Valentia) – Ritagli di San Salvatore
- Polifroni Raffaella (Reggio Calabria) – Mosorrofa in festa
Una festa di comunità
La serata si è poi conclusa in un clima di festa presso il Centro Ricreativo San Nicola, dove i presenti hanno potuto godere di crespelle calde, musica live, balli e karaoke, condividendo momenti di gioia e convivialità.
“Pennellate di Comunità” ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il senso di appartenenza e stimolare il dialogo attraverso l’arte, contribuendo alla valorizzazione dei borghi reggini e alla creazione di una comunità più coesa, consapevole e attenta al bene comune.