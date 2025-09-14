Reggio Calabria, grande partecipazione per l’apertura della sede elettorale di Mattiani: “la città sta tornando a decollare”

Inaugurata stamattina a Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi, la sede elettorale del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani della Lega Calabria. Si è trattato di un momento di grande partecipazione di cittadini e sostenitori, che non hanno voluto far mancare il proprio supporto al Consigliere Regionale. Particolarmente appassionato l’intervento di Mattiani che ha ringraziato tutti gli intervenuti per il grande affetto dimostrato. Giuseppe Mattiani, quindi, ha elencato risultati e obiettivi raggiunti, con lo sguardo proiettato alle prossime sfide programmatiche e politiche da perseguire e percorrere: “Tutta questa gente, questa passione, mi responsabilizza ancora di più. È a Loro che va tutta la mia gratitudine. È con Loro che ho costruito una squadra e lo ripeterò sempre. Tanta gente, tanto lavoro, tanti risultati”.

Il rilancio dell’Aeroporto

“Reggio Calabria grazie agli investimenti di questi anni sta tornando a decollare. A partire proprio dall’aeroporto che i nostri predecessori che oggi si professano come il nuovo, avevano affossato. Invece, grazie alla eliminazione delle limitazioni, alle nuove rotte, ai nuovi vettori, agli interventi di ristrutturazione, siamo riusciti a rilanciarlo. Soltanto ad agosto Tito Minniti di Reggio Calabria ha guidato la crescita degli aeroporti calabresi con un balzo del +49,4% e 91.675 passeggeri. Questi sono numeri reali, non le bugie di chi vorrebbe riportare indietro le lancette dell’orologio. Per non parlare del grande investimento sul Ponte sullo Stretto. Come può essere un rappresentante politico reggino qualsiasi, un partito politico come ad esempio il partito democratico, contrario ad un’opera così importante che porterà sviluppo e lavoro per la nostra terra e per i nostri giovani? E stiano tranquilli i nostri concittadini di Villa San Giovanni. Nonostante la politica demagogica fine a sé stessa, la Lega Calabria il Ministro Salvini e ovviamente le Istituzioni regionali non li lasceranno mai da soli”.

E conclude Mattiani: “Adesso dobbiamo vincere una nuova battaglia per dare seguito ad un progetto al quale lavoriamo da tempo, i cui risultati sono tangibili e inconfutabili per la Calabria e per la Città. Reggio Calabria è una Città meravigliosa ed è da qui che partirà la nostra nuova e travolgente vittoria. Siamo pronti. Avanti Calabria”.