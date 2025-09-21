Reggio Calabria, grande festa per la fine dei lavori al “Parco Primavera di vico Neforo | FOTO

Una grande festa popolare ha sancito la chiusura dei lavori del “Parco Primavera” di vico Neforo, tra i rioni di San Brunello e Santa Caterina. Musica, canti, balli e una vera e propria sagra dei maccheroni al ragù di salsiccia, preparati dalle sapienti mani delle nonne e delle mamme del quartiere, hanno animato una serata che, di fatto, ha celebrato la rinascita dell’area residenziale. L’impegno dell’amministrazione comunale, infatti, si è tradotto nella realizzazione di un’ampia area giochi per bambini, l’ammodernamento della pavimentazione esterna, la riapertura del campo di calcio a 5 intitolato a Giuseppe Errante, una rigenerazione complessiva con interventi di arredo e decoro urbano, incluso il mastodontico murales opera dell’artista internazionale Agus Rucula e della reggina Tania Azzar.

Fra gli ospiti anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessore Carmelo Romeo ed il consigliere delegato Massimiliano Merenda.

Durante l’evento, il sindaco si è detto “felice di vedere come i cittadini tornino a riappropriarsi e vivere i propri spazi riconoscendosi, con spirito nobile e puro, comunità“. “Una festa di quartiere – ha detto Falcomatà – che è festa tra persone che, dal confronto, hanno imparato a conoscersi ed iniziato, gli uni al fianco agli altri e rispettosi dei rispettivi ruoli, a programmare, progettare, realizzare spazi per rendere ancora più fruibile un posto che, nonostante le criticità passate, è sempre stato tenuto come un gioiellino dai residenti“.

“E’ bello – ha commentato il sindaco – poterci ritrovare qui, come ci eravamo promessi il giorno dell’inaugurazione, a godere di una serata fresca, a stare insieme, a ridere e scherzare. Godiamoci questa splendida serata e ringraziamo le mamme, le nonne, le zie, le donne e gli uomini del “Parco Primavera” di vico Neforo. Grazie a tutti i volontari e grazie a tutti voi che avete organizzato questo momento indimenticabile“.