Reggio Calabria, gli orti urbani e le promesse in campagna elettorale: “il sindaco era venuto parlando di consegna dei lavori, ma oggi…”

“Ho letto, con molto interesse, l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. In particolare, mi voglio soffermare sul punto riguardante le modifiche al “regolamento per la concessione ed uso degli orti urbani”. Voglio ricordare al signor sindaco ed al suo cerchio di sostenitori che, in piena campagna elettorale – 2° mandato –, con tanto di tecnici e di progetto definitivo, sono venuti presso le palazzine di via Madonna di Fatima. Ripeto, con grande enfasi, progetto definitivo e imminente consegna dei lavori. Peccato, sono passati tanti anni, con il risultato di avere una zona, nel mezzo delle due schiere dei palazzi, abbandonata alla mercé della natura, con incendi e soprattutto continui rischi, per animali che mettono a repentaglio la stessa sicurezza dei cittadini. Anche su questo, un’ulteriore dimostrazione dell’abbandono completo di questa zona”.

E’ quanto afferma in una nota Giuseppe De Felice, presidente del Comitato di Quartiere San Giovannello-Eremo, ricordando le promesse del sindaco Falcomatà in campagna elettorale, volatilizzatesi oggi, a distanza di anni.