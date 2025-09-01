Reggio Calabria, gli ex studenti del Liceo Volta festeggiano i 50 anni dal diploma: emozioni e ricordi dal 1975

StrettoWeb

Nei giorni scorsi gli alunni della V° A del Liceo “A. Volta” di Reggio Calabria si sono riuniti, per la prima volta dal 1975, presso un noto ristorante reggino, per festeggiare il cinquantesimo anniversario dal conseguimento del diploma. È stato un momento emozionante che ha permesso di rivivere gli anni trascorsi insieme attraverso il racconto di aneddoti e di ricordi di quegli anni. Un’allegra serata per tornare indietro negli anni, ricordando con un sorriso e un po’ di malinconia i compagni e i professori che purtroppo sono venuti a mancare.

All’incontro erano presenti Lorenzo Albanese, Giuseppe Arcudi, Vittoria Barreca, Santo Caracciolo, Francesco D’Errigo, Paolo Falcone, Rita Iaria, Silvio Lori, Francesco Mallamace, Domenico Mandarino, Giuseppe Miscerù, Rocco Musolino, Vincenzo Papalia, Domenico Russo, Claudio Triolo, Orazio Triolo, Raffaele Veneziano. I restanti compagni che abitano fuori sede e che sono stati impossibilitati a partecipare, hanno fatto sentire la loro vicinanza con telefonate e messaggi di saluto e partecipazione.

Ritrovarsi dopo 50 anni, è stata un’esperienza unica che ha permesso di rivivere il passato, celebrare il presente e creare nuovi ricordi, rinsaldando legami che il tempo non ha scalfito.