Reggio Calabria, Fratelli d’Italia presenta la candidatura di Daniela Iiriti. Squillaci: “Reddito? No, puntiamo sul lavoro” | INTERVISTE

Si è svolta oggi, presso la sala convegni dell’Hotel Excelsior a Reggio Calabria, la presentazione della candidatura nelle file di Fratelli d’Italia di Daniela Iiriti, ex aspirante sindaco di Bova Marina e moglie del primo cittadino di Roghudi, Pierpaolo Zavettieri, di storica famiglia socialista. Fdi è parte integrante del centrodestra ed appoggia con decisione Roberto Occhiuto, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Iiriti ai nostri microfoni ha detto: “è una campagna elettorale. Il mio obiettivo è dare un contributo per la nostra Calabria. Faremo battaglie per l’occupazione e la valorizzazione dei giovani”. All’evento erano presenti Renato Meduri e Saverio Zavettieri.

“C’è entusiasmo nei territori. Reddito? No, puntiamo sul lavoro”

Bruno Squillaci, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha detto: “siamo sui territori con grande entusiasmo, abbiamo creato una squadra valida e Daniela Iiriti darà un grande contributo. Vogliamo spiegare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni e quello che faremo in futuro. Reddito? La dignità nasce dal lavoro non dal reddito di cittadinanza“, conclude.

“Squadra qualificata”

Ersilia Cedro, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha spiegato: “abbiamo creato una squadra qualificata, siamo impegnati per avere un ottimo risultato in Calabria come Fratelli d’Italia“, conclude Cedro.