Reggio Calabria FilmFest, tutto pronto per la presentazione della 19ª edizione

Conferenza stampa di presentazione della diciannovesima edizione del Reggio Calabria FilmFest. L’incontro si terrà Martedì 9 Settembre alle ore 10.30, a Reggio Calabria, presso la Sala Conferenze “F. Perri” Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Piazza Italia. Sono previsti gli interventi di: Michele Geria, direttore generale RCFF, Gianlorenzo Franzì, direttore artistico RCFF, Giuseppe Falcomatà, Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria, Anton Giulio Grande, Presidente Film Commission Calabria, Fabrizio Sudano, Direttore MArRC Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Daniela Neri, Responsabile Biblioteca Villetta “Pietro De Nava”.
Saranno, inoltre, presenti i rappresentanti dei partner istituzionali e degli sponsor dell’evento. Di seguito la locandina: