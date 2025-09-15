Reggio Calabria FilmFest, al via la 19ª edizione con un documentario su Giuseppe De Nava | INTERVISTE

E’ partita ufficialmente la 19ª edizione del Reggio Calabria Film Fest: sino al 20 settembre la Città dello Stretto diventa Capitale del Cinema con anteprime, red carpet, masterclass e grandi ospiti nei luoghi simbolo di Reggio. Il Festival, sostenuto dalla Città Metropolitana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito del progetto “Bella come il cinema”, che unisce le principali città calabresi e i loro luoghi più iconici, diventa occasione per celebrare il grande cinema e insieme raccontare la nostra terra, tra arte, cultura e promozione del territorio.

Documentario su De Nava

La kermesse di è aperta a Piazza De Nava con un evento che celebra l’identità e la riscoperta della storia di Reggio: un documentario interamente prodotto dal RCFF e dedicato alla figura di un reggino illustre e forse non molto noto, Giuseppe De Nava. “Un nome, una rinascita, una città. Giuseppe De Nava” di Thomas Castiello ha svelato curiosità e piccole storie della Reggio post-terremoto del 1908 e di questo personaggio a cui è intitolata la stessa Piazza che ospita il Festival. La proiezione è stata preceduta da un talk, che vedrà la presenza del Direttore Artistico Gianlorenzo Franzì e del Direttore Generale Michele Geria, con la conduzione della giornalista Manuela Iatì.

“L’avventura del Cinematografico Corrado Alvaro”

Inoltre, è stato presentato il libro “L’avventura del Cinematografico Corrado Alvaro”, a cura del regista e presidente della Cineteca della Calabria, Eugenio Attanasio, edito dalla Cineteca della Calabria, in un incontro, moderato dal direttore artistico del Festival Gianlorenzo Franzì, che ha raccontato l’intellettuale calabrese nella sua veste forse meno nota, quella di sceneggiatore, e che ha segnato anche l’avvio di un’altra importantissima collaborazione, tra l’RCFF e la Fondazione “Corrado Alvaro”, rappresentata dal commissario straordinario Luciano Gerardis.

“Eventi gratuiti”

Il direttore artistico Gianlorenzo Franzì ha evidenziato: “gli eventi in programma al Reggio Film Fest sono tutti gratuiti. Abbiamo aperto con un documentario su Giuseppe De Nava, un personaggio importante che ha dato quel tocco di bellezza alla città“.

Le parole di Anton Giulio Grande

Anton Giulio Grande, presidente del Calabria Film Commission, ha rimarcato: “questo è un posto bellissimo. Ci troviamo nei pressi del Museo dove sono custoditi i Bronzi di Riace”. “Il Reggio Film Fest è importante, vanno fatti i complimenti a Geria”, conclude.