Reggio Calabria Film Fest, il programma di oggi: info e orari

Altra giornata del Reggio Calabria Film Fest. Oggi, venerdì 19 settembre, eventi al mattino e al pomeriggio. Due workshop alla Terrazza del MArRC alle ore 10-11.30 (“Donne e IA: Opportunità e sfide nel settore Audiovisivo”) e alle ore 11.30-13.00 (Sostenibilità ambientale nel settore Cine-Audiovisivo, in collaborazione con Framinia Academy e Women in Film, Television & Media Italia).

Questo, invece, il programma del pomeriggio.

DALLE 18.00 – Cine-teatro Odeon,

Continuano le proiezioni a ingresso gratuito dei cortometraggi in concorso al Millennial Movie. Proiezione documentario fuori concorso “Piena di Grazia”, sulla suggestiva festa popolare della Varia di Palmi, il carro sacro diventato patrimonio immateriale dell’Unesco. Regia di Andree Lucini

ORE 19.00 – Piazza De Nava

Un Libro per il Cinema Presentazione del libro “L’umanoico” di Raffaele Mortelliti, opera originale e visionaria, capace di interrogare il lettore sulla relazione tra umano e tecnologia, tra identità e immaginazione, (Edizioni Parallele). L’autore converserà con la scrittrice Eleonora Geria.

ORE 20.30 RED CARPET

Incontro con la regista Andree Lucini, la produttrice Desirèe Manetti e il giornalista Arcangelo Badolati. A seguire Concorso di Lungometraggi Bergamotto d’Argento

Film: Even. Storia vera di un femminicidio calabrese pronta ad approdare nelle sale, e che porterà a Reggio gli attori Simona Cavallari, Romina Mondello, Ernesto Mahieux, Federica Pagliaroli, Martina Chiappetta, Caterina Misasi, Annalisa Giannotta, Andrea Marozzo, Francesca Laino, insieme al regista Giulio Ancora e al direttore della fotografia, Gianni Mammolotti

ORE 21.30

Rita Rusic, nell’evento “She Leads the Screen: Rita Rusic e il cinema delle donne”. Incontro con Anton Giulio Grande Presidente Calabria Film Commission.