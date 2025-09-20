Reggio Calabria, festa per i 100 anni di Angela “Nanella”: una vita dedicata alla famiglia tra cucina, eleganza e vitalità | FOTO

Tanti auguri a nonna Angela, per tutti “Nanella”, che ha compiuto oggi ben 100 anni. Angela è nata a Lucera (Foggia) il 20 settembre 1925. A soli 18 anni ha sposato il suo grande amore, Demetrio, un giovane militare reggino di stanza all’aeroporto di Foggia. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Franco, Maria Giovanna e Lino. Nel 1955 la famiglia si è trasferita a Reggio Calabria, città che è diventata la loro nuova casa. A 45 anni Angela è diventata nonna, dando inizio a una nuova, grande famiglia che oggi conta 11 nipoti e ben 16 pronipoti.

Donna instancabile e appassionata di cucina, ha trascorso la vita tra impasti e fornelli, preparando centinaia di chili di pasta fresca – dalle orecchiette agli strozzapreti – e sfornando pizze, pane e taralli che hanno allietato le tavole di figli e nipoti. Nonna attiva e dinamica, è stata definita “nonna sprint”: ha guidato la sua automobile fino all’età di 85 anni.

Abile con i ferri, ha realizzato maglioni, coperte e centrini per tutta la famiglia. Sempre elegante e curata, non ha mai rinunciato al suo gusto raffinato: attenta al trucco, al parrucco e ai dettagli, continua ancora oggi ad andare dalla parrucchiera e a usare con meticolosità i suoi cosmetici preferiti. Oggi Angela ha festeggiato questo importante traguardo proprio come desiderava: circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei pronipoti, con un pranzo tutti insieme al ristorante.