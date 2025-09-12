Reggio Calabria, Festa di Madonna entra nel vivo: giostre quasi pronte, possibile apertura già da stasera | FOTO

Reggio Calabria si prepara a vivere l’attesa Festa della Madonna della Consolazione, momento clou della tradizione cittadina che unisce fede, devozione e spettacolo. Da ieri sono iniziate le operazioni di montaggio delle giostre, che come ogni anno accompagneranno i festeggiamenti. Le attrazioni più grandi e dedicate agli adulti stanno prendendo forma nella storica area del Tempietto, sul Lungomare Italo Falcomatà, dove saranno collocate le giostre più spettacolari, capaci di richiamare giovani e famiglie.

Parallelamente, l’area di Pentimele sarà interamente riservata ai più piccoli, con giobstre pensate per i bambini, tra colori, musica e intrattenimento dedicato. Una tradizione che consente a tutte le generazioni di vivere in maniera diversa ma ugualmente coinvolgente il clima di festa.

Oggi ci sarà il colludo delle giostre e se la Prefettura darà l’ok, le stesse potrebbero aprire già stasera altrimenti si tratterà di aspettare qualche altro giorno ma questo segna l’ingresso ufficiale nella settimana mariana, che vedrà nei prossimi giorni un fitto calendario di celebrazioni religiose ed eventi collaterali. Un appuntamento atteso non solo dai reggini, ma anche da tanti visitatori che ogni anno partecipano con entusiasmo alla grande festa cittadina.