Reggio Calabria, Falcomatà incontra “Anziani in movimento”: “immensa gratitudine per il vostro contributo a stimolare gioia e voglia di vivere nelle persone sole e più vulnerabili”

Il Sindaco, insieme all’ Assessore Lucia Nucera e al Consigliere Giovanni Latella, ha incontrato l’associazione “Anziani in movimento” di Pellaro: “realtà come la vostra sono l’esempio più bello dell’aggregazione e della vivacità che animano le nostre comunità. Dimostrate con il vostro impegno sociale un amore incondizionato per la città. Siete legati alla storia di questo quartiere che è tra i più importanti della città, e che quest’amministrazione, ha voluto fortemente valorizzare con interventi importanti e opere, in grado di favorire socialità e attività di animazione territoriale e inclusione sociale, che potessero amplificare quel forte spirito aggregativo che appartiene alla grande comunità pellarese”.

“Grazie per quello che fate, perché, con le vostre attività e con le vostre azioni evitate che alcuni anziani si sentano soli, si sentano poco utili nella comunità in cui vivono. Con il vostro senso di prossimità, evitate che le persone più sole e più vulnerabili si spengano inesorabilmente, e apprezzo con immensa gratitudine, il vostro contributo a stimolare gioia e voglia di vivere. Sono felice di essere qui con voi”.