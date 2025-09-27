Reggio Calabria, Falcomatà è intervenuto all’apertura del congresso distrettuale 108 YA del Lions

“Siamo molto contenti di poter ospitare a Reggio Calabria, un momento così importante come il congresso di distretto del Lions, perché rappresenta un’occasione di crescita per la nostra città e che consente ai molti partecipanti, provenienti da altre regioni, di poter apprezzare le bellezze del nostro territorio. Siamo convinti che la città possa progredire anche attraverso questi momenti congressistici, e se ne stanno realizzando molti. Ringrazio particolarmente il Lions e il governatore di distretto, il reggino Pino Naim, che ha fatto molto affinché questo congresso si potesse celebrare a Reggio. Ho voluto voluto anche ringraziare tutti i presenti per lo spirito di servizio che caratterizza l’animo e la missione del Lions e che invece a volte rischia di passare inosservato o scontato, in una città nella quale si affermano i diritti ma poi non si combatte per difenderli. L’impegno costante e quotidiano del Lions testimoniano come il senso del dovere e l’amore nei confronti della città non deve mai mancare”. Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenuto ai lavori di apertura del congresso distrettuale 108 YA del Lions che raggruppa gli iscritti di Calabria, Campania e Basilicata, in fase di svolgimento al Teatro ‘Francesco Cilea’.

Tra i presenti, anche la Leader Lcif Europa Sud, Lorella Paolieri. In apertura dei lavori il dott. Pino Naim ha ringraziato il sindaco Giuseppe Falcomatà non solo per la presenza ma anche per l’impegno proficuo portato avanti da primo cittadino, raggiungendo obiettivi e traguardi di assoluto rilievo in ambito nazionale.