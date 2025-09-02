Reggio Calabria, enorme incendio ad Archi nella notte: decine di auto in fiamme | LIVE

StrettoWeb

Un vasto incendio è divampato nella notte a Reggio Calabria, nella zona di Archi Carmine, generando paura e apprensione tra i residenti. Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno coinvolto decine di automobili parcheggiate, alimentando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

L’incendio divampato nella notte

Il rogo sarebbe scoppiato intorno alla mezzanotte e si sarebbe rapidamente propagato tra i veicoli in sosta. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma le dimensioni fanno temere l’origine dolosa.

I soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, impegnati con più squadre per circoscrivere le fiamme ed evitare che il fuoco raggiungesse abitazioni e attività vicine. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e per garantire la sicurezza della zona, mentre tanti residenti sono scesi in strada spaventati dalle esplosioni causate dai serbatoi delle auto in fiamme.

Paura tra i residenti

Il boato e le fiamme altissime hanno svegliato gran parte della popolazione della zona, che ha seguito con apprensione l’evolversi della situazione. Al momento non si registrano feriti, ma il bilancio dei danni materiali è molto ingente.

Aggiornamenti in diretta

La situazione è ancora in evoluzione e seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, mentre si lavora per stabilire le cause esatte e quantificare i danni.