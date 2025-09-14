Reggio Calabria, emergenza igienico-sanitaria in via Sbarre Superiori: rifiuti ed erbacce a pochi passi dall’Ospedale Morelli

Una nuova segnalazione arriva alla redazione di StrettoWeb da parte dell’affezionato lettore Giovanni Di Bella. Il lettore evidenzia come “a pochi passi dall’Ospedale Morelli a Reggio Calabria, ci troviamo ancora una volta davanti a una situazione di totale abbandono: cumuli di rifiuti simili a una discarica, marciapiedi impraticabili a causa dell’erba incolta e nessun segno di intervento da parte dell’amministrazione. Una condizione indegna per una città metropolitana che, invece di garantire i servizi essenziali, continua a vivere di grandi annunci e inaugurazioni scenografiche, mentre la realtà quotidiana peggiora. Durante una recente inaugurazione, il Sindaco ha chiesto ai cittadini di “dargli fiducia” in vista delle prossime elezioni regionali. Ma a cosa dovremmo dare fiducia esattamente?

– Alla spazzatura che invade le nostre strade e case?

– Alle buche profonde che mettono a rischio pedoni e automobilisti?

– Alla mancanza d’acqua causata da perdite e chiusure programmate?

– Ai servizi inesistenti che paghiamo con le tasse più alte d’Italia?

È ora di mettere da parte gli slogan e affrontare con serietà i problemi reali della città. I cittadini non sono più disposti a tollerare questo stato di incuria. Chiedo quindi, a nome di chi vive ogni giorno questa realtà, interventi immediati e risposte concrete”.