Reggio Calabria, emergenza a Ravagnese: perdita d’acqua da un anno e muro a rischio crollo

“Chiedo che l’amministrazione e gli amministratori competenti effettuino un sopralluogo presso la circoscrizione di Ravagnese, dove da oltre un anno persiste una copiosa perdita d’acqua, mai risolta. La situazione non è solo inaccettabile dal punto di vista igienico e urbano, ma rappresenta anche un potenziale pericolo per la sicurezza, poiché il muro dell’aiuola adiacente alla circoscrizione mostra segni di cedimento dovuti all’umidità costante”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria, Giovanni Di Bella.

“È facile fare slogan e promesse, ma noi cittadini stanchi e abbandonati non ci accontentiamo più di parole: servono azioni concrete e immediate. Mi rivolgo al delegato competente, affinché intervenga al più presto per ripristinare la normalità. Ricordo che, trattandosi di un’area comunale, è precisa responsabilità del Comune intervenire. Tengo infine a precisare, in risposta ad alcuni commenti social, che non ho nulla contro l’amministrazione o gli amministratori: sono semplicemente un cittadino che ama la propria città e si batte per i diritti di tutti”.