Reggio Calabria e Messina trionfano in Cile: 2 titoli mondiali nel Campionato IFMAR di automodelli radiocomandati

Lo Stretto si unisce e trionfa a livello mondiale. L’azienda reggina GIMAR di Giovanni Crea ha brillato nel Campionato del Mondo IFMAR che si è svolto a Santiago del Cile nei giorni scorsi. Un doppio successo nella competizione di automodelli radiocomandati in scala 1:8 ottenuto nella categoria elettrica e nella categoria a scoppio. Il grande protagonista del doppio successo mondiale è stato il pilota messinese Alessio Mazzeo che ha portato alla vittoria sia il nuovo telaio RAPTOR sia i motori GIMAR.

Una grande soddisfazione per l’azienda reggina che si pone come leader mondiale nel settore del modellismo dinamico.