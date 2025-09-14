Reggio Calabria, domani pomeriggio Giuseppe Conte a passeggio sul corso Garibaldi per incontrare i cittadini

Lunedì 15 settembre 2025 Giuseppe Conte sarà in Calabria insieme a Pasquale Tridico per una giornata di incontri e confronti con i cittadini. Il programma prevede tre tappe:
- Ore 11:30 a Galatro, con una visita alla diga sul Metramo;
- Ore 16:30 a Locri, presso l’Ospedale NOLE;
- Ore 19:20 a Reggio Calabria, con una passeggiata sul Corso e un incontro con la cittadinanza.
L’iniziativa, promossa dal Movimento 5 Stelle, si inserisce nel percorso di ascolto e partecipazione che vede protagonisti i territori calabresi, con l’obiettivo di affrontare temi come infrastrutture, sanità e sviluppo locale.