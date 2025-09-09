Reggio Calabria, dopo la gaffe del Granillo senz’acqua la città insorge: “problemi continui tra stadi e palazzetti, non ne possiamo più”

“La Reggio che ti aspetti perché tutto ciò che in una città normale non ti aspetti qua è consuetudine… Verrebbe da dire “la Reggio da bere” ops quella è la Milano da bere… Leggo con immenso dispiacere della “everestiana” gaffe fatta da chi è responsabile dello stadio Granillo in merito alla mancanza di acqua negli spogliatoi che non ha permesso ai giocatori di poter fare la doccia. A Reggio Calabria poche certezze… Non c’è acqua e chi lavora al comune questo lo sa? Dovrebbe? Non lo sappiamo. Ciò che ci torna alla mente è che i problemi degli impianti sportivi sono all’ordine del giorno. Come non ricordare la mancanza di acqua presso il Pala Pentimele nel febbraio 2024…”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria.

“Parliamo anche di problematiche legate all’acqua ricordando come dopo la ristrutturazione dello scatolone dopo qualche mese dal soffitto pioveva dentro…ma visto che ci siamo parliamo anche dei ritardi ogni santo settembre nell’assegnazione degli impianti sportivi alle società che in passato hanno rischiato di far saltare gli allenamenti utili per lo svolgimento dei campionati… Ci si apre un mondo che a breve speriamo di dimenticare. Ricordare 11 anni di problematiche legate agli impianti sportivi in questa città sarebbe uno stillicidio… Sicuramente la responsabilità non è del Sindaco ma dei funzionari.. Che probabilmente funzionano male o semplicemente svolgono il Loro lavoro in maniera non professionale”.

“Chissà come fanno nel resto del mondo ad avere impianti a norma e senza problematiche ataviche. Pensate solo se dopo la finalissima di pallavolo Turchia Italia le giocatrici entrate negli spogliatoi non avessero trovato l acqua nelle docce. Con un pizzico di ironia e rabbia consiglio a tutte le società sportive di Reggio Calabria di controllare i rubinetti degli spogliatoi prima di iniziare un allenamento. A proposito a chi si dichiara soddisfatto del proprio lavoro svolto in occasione della partita dico… Proprio un eccellente lavoro… Del resto se queste sono le persone che ci danno il meglio la nostra Reggio merita il… “meglio”. Sapete qual è la triste considerazione che faccio ogni qualvolta leggo o sento di queste cose? penso che Reggio merita di più che Reggio c è stato un tempo in cui era di più. Immagino che un giorno possa avere scuole a norma impianti sportivi decorosi strade asfaltate e tutto ciò che i cittadini di questa città meritano”.

“Non ci manca nulla ma solo una classe politica e dirigente che sappia veramente quale è la vocazione di Reggio Calabria, che sia vicina ai cittadini che sappia progettare e concretizzare il realizzabile con professionalità e tutela del territorio”.