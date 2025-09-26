Reggio Calabria, disagi su Viale Messina: “i lavori per la pista ciclabile creano caos e mancanza di parcheggi”

“Situazione insostenibile alle spalle dello Stadio Oreste Granillo, nello specifico lungo il viale Messina, dove nel 2023 sono stati avviati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile. Successivamente interrotti a seguito delle proteste dei residenti, delle petizioni da loro sottoscritte e dell’intervento di Massimo Ripepi, i lavori sono poi stati ripresi a giugno 2025, ma non sono ancora stati completati, causando una serie di disagi ai residenti, principalmente a causa della carenza di parcheggi”. E’ questa la segnalazione di una cittadina di Reggio Calabria e lettrice di StrettoWeb relativamente ad un problema insostenibile presente sul Viale Messina a Reggio Calabria.

“Ogni edificio della zona è infatti composto da otto famiglie, ciascuna delle quali possiede da due a quattro autovetture e se in passato i parcheggi erano sufficienti per tutti, attualmente non è più così. Anzi, chi tra i lavoratori smonta dai turni notte è praticamente costretto ad attendere che si liberi un parcheggio per poter finalmente tornare a casa e riposare”.

“Si tratta di una zona che vive già tanti disagi in occasione del mercato e delle partite giocate allo stadio Granillo e con la pista ciclabile di mezzo la situazione risulta ormai insostenibile tra l’aumento del traffico veicolare nella zona e ingorghi soprattutto nelle ore di punta (essendoci anche una scuola). Non meno importante il fatto che la riduzione degli spazi di manovra ostacoli il passaggio dei mezzi di soccorso, aumentando così la preoccupazione degli abitanti”.