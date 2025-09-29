Reggio Calabria: Di Cesare e Delfino (Avs) hanno incontrato i cittadini sul Corso Garibaldi

Questa mattina, nel salotto buono della città, i candidati alle prossime regionali della Calabria nella lista AVS per la Circoscrizione Sud, la prof.ssa Donatella Di Cesare e il già Presidente e Assessore al Welfare del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino, hanno incontrato i cittadini lungo il Corso Garibaldi per invitarli al voto spiegando in modo articolato idee, valori e punti cardine su cui si fonda il programma elettorale. La passeggiata è stata accolta con favore da chi crede fortemente e condivide la nuova visione politica della Calabria tracciata da Alleanza Verdi di Sinistra, da chi, incuriosito dalla presenza in città di Di Cesare si è avvicinato con interesse chiedendo ulteriori delucidazioni e da diversi giovani desiderosi di riscatto in una terra difficile come la nostra.

Entrambi i candidati hanno invitato i cittadini a non optare per l’astensionismo in quanto è il momento di scegliere con consapevolezza, coscienza e nell’esclusivo interesse della collettività.