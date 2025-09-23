Reggio Calabria, degrado sul Lungomare: tra incuria e pericoli per cittadini e turisti | FOTO

Ancora segnalazioni sullo stato di abbandono in cui versa il lungomare di Reggio Calabria, da sempre definito “il più bel chilometro d’Italia” ma ormai da troppo tempo oggetto di degrado e incuria. Le foto inviate da un lettore di StrettoWeb mostrano come le condizioni sono davvero pessime con marciapiedi rotti, sporcizia e degrado generale. Le foto testimoniano non solo l’incuria ma anche la pericolosità di alcuni tratti del lungomare: pezzi di cemento e materiali abbandonati rappresentano infatti un rischio per i passanti, soprattutto per bambini e anziani.

Il lungomare Falcomatà, che dovrebbe essere il biglietto da visita della città per turisti e crocieristi, mostra invece troppe ferite. Non si tratta di un caso isolato: oltre al degrado, si segnalano spesso marciapiedi sconnessi, ringhiere arrugginite e lampioni guasti.

I cittadini chiedono interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria. “È inaccettabile che un luogo simbolo della città sia ridotto in queste condizioni – affermano alcuni residenti –. Non basta vantarsi delle bellezze del lungomare se poi non viene curato e valorizzato come merita”.

La speranza è che l’amministrazione comunale intervenga al più presto con un piano di riqualificazione, restituendo dignità a un’area che potrebbe essere un vero motore di sviluppo turistico e sociale per Reggio Calabria.