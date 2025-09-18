Reggio Calabria, degrado e pericoli in Via Marina bassa: la denuncia di un cittadino | VIDEO

Nuova segnalazione da parte di Giovanni Di Bella, cittadino attivo da tempo sul territorio, che denuncia le condizioni di abbandono e pericolo della parte bassa della Via Marina a Reggio Calabria, all’altezza dell’opera di “Tre Soldi”. “La zona, da tempo trascurata, presenta una pavimentazione dissestata e pericolosa, oltre a un’illuminazione inesistente o insufficiente, rendendo l’area insicura soprattutto nelle ore serali. In un periodo in cui assistiamo alla corsa ai voti in vista delle prossime elezioni – dichiara Di Bella – mi chiedo: con quale coraggio certi politici chiedono fiducia, quando non si sono mai realmente impegnati per migliorare la città? Il compito di un amministratore dovrebbe essere quello di ascoltare le esigenze dei cittadini e lavorare concretamente per risolverle, non curare solo il proprio tornaconto personale. L’appello è rivolto agli amministratori competenti affinché si intervenga con urgenza per mettere in sicurezza la zona, ripristinando la pavimentazione e predisponendo un sistema di illuminazione adeguato. Mi preme sottolineare che sappiamo tutti che la manutenzione dell’illuminazione pubblica è competenza di Enel X, come possiamo vedere però qui manca proprio l’illuminazione quindi va gestita e progettata dal comune“.