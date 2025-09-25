Reggio Calabria, degrado e abbandono sul Lungomare dopo “Scirubetta”: pavimento sporco e piedi che si incollano | VIDEO

“Un tempo chi ci ha preceduto diceva “passaru li feste e li festini eppuru ninna mia con la chitarra” io rimango allibito di quanta scarsa considerazione hanno i nostri amministratori della cosa comune. Stiamo parlando del fiore all’occhiello della città, guardate che cosa sono stati capaci di lasciare all’indomani di una lodevole iniziativa “Scirubetta”. Gli amministratori non avrebbero dovuto vincolare questi signori provenienti da tutte le parti a lasciare gli stalli puliti? Non si riesce a passare che i piedi si incollano sul pavimento”. E’ questa la denuncia del noto sindacalista reggino e militante del Polo Civico, Nuccio Azzarà.