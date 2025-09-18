Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale: non sarà a Palazzo San Giorgio. Info e punti all’ordine del giorno

Una nuova seduta di Consiglio comunale è stata convocata per sabato 20 settembre 2025 alle ore 8:30 e, in seconda convocazione, per lunedì 22 settembre alle ore 8:00. Il Consiglio comunale si riunirà nell’aula “Leonida Repaci” di Palazzo Alvaro, presso la sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, essendo indisponibile la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio per lavori di ristrutturazione.

Tra i punti previsti all’ordine del giorno c’è l’approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2024 e l’affidamento in house providing ad Atam Spa del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria-secondaria di primo grado del Comune di Reggio Calabria. In agenda, inoltre, la ratifica di una delibera di Giunta comunale avente ad oggetto una variazione di bilancio e la rettifica di una delibera di Consiglio comunale per errata identificazione catastale di un bene immobile sito a Cataforio relativa alla presa d’atto della convenzione stipulata con Aterp Calabria e consequenziale acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente. Al vaglio del Consiglio comunale ci sono infine altri cinque punti, tutti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.